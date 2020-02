Stiri pe aceeasi tema

- Un transport agabaritic pe ruta Craiova (județul Dolj) – Slobozia (Județul Calarași) va avea loc in perioada 12 – 18 februarie. Transportul va fi pe traseul : Craiova (județul Dolj) – DN65 – Pitești – DN65B – Pitești – A1 – DN7 – Pitești – Topoloveni – Gaești – DNCB – Centura de Nord a Bucureștiului…

- Teorii ale conspiratiei si informatii false despre originea si impactul noului tip de coronavirus descoperit in China sunt propagate pe retelele de socializare online cu aceeasi repeziciune cu care se raspandeste virusul la nivel global. Dezinformarea porneste de la informatii distorsionate despre evenimente…

- În contextul prevenirii comiterii accidentelor rutiere, diminuarii gravitații consecințelor acestora, înlaturarii cauzelor și condițiilor în care acestea s-au produs, verificarii vehiculelor în privința corespunderii lor cu normele de siguranța rutiera precum și a conformarii…

- Avand in vedere sarbatorile legale din luna decembrie, pentru a veni in intampinarea nevoilor cetațenilor, incepand cu astazi, 21 decembrie 2019, va fi suplimentat programul de lucru cu publicul in perioada de sarbatori, de la ghișeul Serviciului Cazier Judiciar Statistica și Evidențe Operative de la…

- Plahotniuc este cercetat in Republica Moldova intr-un dosar de spalare de bani, dar figureaza in dosare penale si in alte tari. In iunie 2019, cand a pierdut puterea, Plahotniuc a fugit din Moldova prin regiunea separatista transnistreana. Ulterior, in spatiul public au aparut informatii despre faptul…

- Accident grav in aceasta seara in stația de autobuz de la Colegiul Național Dr. Ioan Meșota. Potrivit martorilor, un autoturism a intrat pe trotuar și a rasturnat efectiv stația de autobuz. UPDATE 21.47 „Este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule. In urma impactului unul dintre autovehicule…

- Deputatul Stelian Ion a trimis o adresa Primariei Constanta prin care a solicitat informatii legate de contractul privind panotajul stradal, un contract care fusese incheiat cu monopol de fosta administratie locala.Desi a fost lansat in dezbatere inca din aceasta vara, nici pana in prezent regulamentul…

- Hugo Carvajal, un fost colaborator al liderului socialist decedat Hugo Chavez, este dat in urmarire de autoritatile americane sub suspiciunea de trafic de droguri. El a negat acuzatiile care ii sunt aduse, potrivit carora ar fi colaborat cu gherila marxista Fortele Armate Revolutionare din Columbia…