FIȚI ALATURI DE NOI ȘI ANUL ACESTA! Concursul național de literatura și jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play" Concursul național de arte plastice „Jocurile Olimpice in imaginația copiilor" ediția 2021 – ONLINE Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (C.O.S.R.), prin Academia Olimpica Romana (A.O.R.) in parteneriat cu Ministerul Educației, va desfașura și in acest an concursurile naționale devenite, deja tradiționale: · Concursul național de literatura și jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play", ajuns la cea de-a XXI –a ediție. · Concursul național de arte plastice „Jocurile…