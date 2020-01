Stiri pe aceeasi tema

- Ediție eveniment “Dor de adevar”, de Ziua Naționala a Romaniei, la NAȘUL TV. Sarbatorim 101 ani de la Marea Unire cu elevii și dascalii Liceului Gheorghe Lazar, astazi, incepand cu ora 19.00.

- Prefectul de Dolj a semnat, joi, ordinul de incetare a mandatului lui Ovidiu Flori, primarul comunei Isalnita si nasul de cununie al cuplului Olguta Vasilescu-Claudiu Manda.Ovidiu Flori a fost declarat incompatibil de catre ANI in anul 2015, dupa ce s-a stabilit ca in perioada 2009-2013 a…

- Fundatia implineste in acest an 30 de ani de activitate neintrerupta in slujba copiilor cu Sindrom Down, autism, tetrapareza spastica sau alte forme de dizabilitate, iar majoritatea fondurilor acestei fundatii vin de peste hotare. Totusi, pentru a putea ajuta cat mai multi copii si familii, fundatia…

- Presedintele Comisiei parlamentare securitate nationala, aparare si ordine publica, Chiril Motpan, a prezentat o lista in care se regasesc sustinatori ai Platformei Demnitate si Adevar, activisti si jurnalisti, care ar fi fost interceptati. Potrivit lui, o parte dintre liderii protestelor organizate…

- Șeful statului, Igor Dodon, susține ca nu va accepta niciun fel de presiuni in ceea ce privește aprobarea candidatului ce urmeaza a-i fi propus de Consiliul Superior al Procurorilor, pentru fotoliul de procuror general, și nici nu va semna numirea in funcție a unei persoane care este nașul, finul sau…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca nu a primit nicio invitatie oficiala de a participa la evenimentele organizate de Ziua Armatei Romane si a spus ca regreta acest lucru."As vrea sa stie toata lumea. Nu am primit nicio invitatie oficiala de la Ministerul Apararii sa…

- Fostul europarlamentar Claudia Tapardel a recunoscut in cadrul unei interventii televizate ca TAROM a fost „capusata”inclusiv in timpul guvernarii PSD, nu doar in perioade in care s-au aflat la putere alte forte politice.

- ”Pisici pentru pitici” este titlul spectacolului pe care Teatrul ”DA” il prezinta, miercuri, 23 octombrie 2019, la ora 10:00, pe scena Centrului Cultural ”Dragan Muntean” din Deva. La eveniment sunt invitați toți copiii intre 3 și 10 ani, dar și parinți și bunici care vor intra, pentru mai…