Invitaţia şi discursul de deschidere a anului universitar: ceva şpiluri Buna tare socoteala lui dom" rector Tudorel, care l-a invitat (de fapt, din ce am auzit, cica doar a acceptat, ca sforari au fost altii) pe fostul menistru Daniel Funeriu, perceput in multe medii ca cel mai reformator demnitar in domeniul Educatiei din 1990 incoace. In ceea ce-l priveste pe fostul menistru, el s-a scos elegant cu aia ca a acceptat invitatia institutiei, cea mai veche universitate din tara, si a facut abstractie de oameni. Trebuie crezut, vorba aia, mai este si-un lup mancat de oaie! In ce-l priveste insa pe dom" Tudorel, el s-a scos altfel: l-a adus la deschidere taman pe personagiul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

