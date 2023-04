Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Romaniei in India, Daniela Mariana Sezonov, in varsta de 53 de ani, a fost filmata de jurnalisti dansand dupa o coregrafie tradiționala indiana, la o petrecere organizata pentru diplomați straini de Ministrul de Stat pentru Afaceri Externe și Cultura, Meenakshi Lekhi, luni, 10 aprilie,…

- Fostul vicepresedinte al Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Octavian Oprea, semnaleaza faptul ca vineri noapte politistii din Sinaia au oprit o petrecere a Tineretului Social Democrat dupa ce mai multi cetateni au sunat la 112 pentru a semnala galagia care se auzea dintr-o locatie ce apartine…

- Subprefectul Gabriel Ilie iși serbeaza astazi ziua de naștere, dar petrecerea va mai trebui amanata o perioada, din cauza faptului ca este infectat cu virusul Sars-Cov-2 și se afla in prezent internat la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Subprefectul Ilie și-a pastrat simțul umorului și in aceste clipe…

- Ziua ”Teodor Corban” la Cinema Ateneu, duminica, 19 februarie 2023. In direct la matinalul de la Radio Romania Iași, Andrei Apreotesei, director Ateneul Național Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/02/17-feb-BD-Ateneu.mp3 Ateneul Național din Iași și Cinematograful Ateneu anunța…

- Gustul acestei prajituri este unul inconfundabil, asa ca ii vei rasfata si pe cei mai mofturosi membrii ai familiei, care vor mai cere inca o portie. Pentru ca este o reteta care se pregateste foarte repede, chiar si o gospodina incepatoare o poate incerca, iar rezultatul cu siguranta ca va fi pe masura…

- Sofia Vergara, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Oprah și multe alte vedete au celebrat in weekend cea de-a 25-a aniversare a brandului de frumusețe Anastasia Beverly Hills. Printre vedete s-a numarat și Heidi Klum, Sharon Stone, Jessica Alba, Priyanka Chopra, Alessandra Ambrosio, Rita Wilson și Maria…

- SUA se cutremura din nou. Un atac armat a avut loc sambata noaptea in orasul Monterey Park, langa Los Angeles, in urma caruia au decedat mai multe persoane. Noua persoane au murit in atac, dupa o sarbatoare de Anul Nou Lunar care a atras mii de persoane, a anunțat poliția. Cine e atacatorul? Atacatorul…

- „Shaorma cu de toate” baiurile, cam asta au gasit inspectorii de la Protecția Consumatorilor la Cluj. Au fost controale la Doner Kebab, Mama Manu , Indigo și alte shaormerii la care s-au gasit deficiențe incepand cu mizerie și continuand cu produse expirate. Punctele de lucru au fost inchise pana la…