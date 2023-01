Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de securitate ucrainean (SBU) a anunțat joi ca a arestat un locotenent colonel din randurile sale care este suspectat de „inalta tradare” pentru ca spionat in favoarea Rusiei, relateaza Reuters . El este acuzat ca a trimis date secrete unor intermediari ruși prin e-mail și o aplicație de mesagerie.…

- Miercuri seara, Rusia a denuntat, o decizie ”politica” de a inscrie centrul istoric al orasului Odesa, oras ucrainean la malul Marii Negre, pe lista Patrimoniului Monsial in pericol al UNESCO , scrie AFP. ”Un grup de tari apartinand ”Occidentului colectiv”, cu ajutorul flagrant al Secretariatului UNESCO,…

- Razboi in Ucraina, ziua 317. Volodimir Zelenski declara ca Rusia cauta un armistițiu pe care sa il foloseasca drept acoperire pentru a opri avansurile fortelor ucrainene in regiunea Donbas.

- Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa accepte „noile realitati teritoriale” generate de ofensiva rusa, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, au informat AFP si Reuters, preluate de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele…

- Rusia planuiește o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a „epuiza” Ucraina, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters. „Avem informații potrivit carora Rusia planuiește un atac prelungit cu ajutorul dronelor Shahed”, a declarat Zelenski in discursul sau de…

- Guvernul olandez a anuntat vineri punerea la dispozitie a 2,5 miliarde de euro in sprijinul Ucrainei in 2023, in mare parte destinate ajutorului militar, transmite AFP. Intr-o conferinta de presa la Haga, prim-ministrul Mark Rutte a precizat ca 'aproape 2 miliarde sunt destinate sprijinului militar'.…

- Militari din armata ucraineana au tras sambata (3 decembrie) cu un obuzier autopropulsat in pozițiile rusești, langa orașul Bakhmut, din regiunea Donețk. Lovituri puternice au spart rafale puternice de vant in timp ce militarii ucraineni au tras obuz dupa obuze.„Cand primim o comanda, incarcam și tragem”,…

- 52 de țari, printre care Germania, Italia și Austria, au votat la ONU impotriva rezoluției anuale ruse privind combaterea glorificarii nazismului. Acum un an, erau doar doua dintre ele - Statele Unite și Ucraina. Acest lucru se datoreaza demersului Australiei, Japoniei, Liberiei și Macedoniei de Nord,…