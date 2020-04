Unul din nenumarații deținuți ai regimului comunist care au fost duși in mina din Baia Sprie pentru a fi exterminați a fost și marele duhovnic și Sfant Parintele Justin Parvu. In urma cu mai mulți ani, acesta a vorbit despre cum au sarbatorit deținuții de la acea vreme marea sarbatoare a Invierii Domnului tocmai la 800 metri sub pamant. ”In 1954, noi am sarbatorit Invierea lui Hristos la 800 metri sub pamant intr-o mina de sare. Totul in acel timp se facea dupa modelul sovietic, intreaga viata era dupa modelul sovietic: sarbatorile, muzica, totul. Chiar si gardienii erau saturati de aceasta si…