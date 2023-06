Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre marii dezvoltatori de proiecte și construcții din lume iși restrange activitatea din Romania și, pe cale de consecința, zeci de muncitori romani iși vor pierde locurile de munca. Compania suedeza Skanska Construction va disponibiliza angajații din Romania, fiind nevoita sa-și restranga activitatea…

- Vanzarile de trotinete electrice au crescut, in ultimul an, cu aproximativ 10%, in Romania, in timp ce pretul mediu de vanzare per unitate a scazut cu cel putin 10%, in conditiile ieftinirii materiilor prime, potrivit datelor unei companii din industria de comert electronic. Anual, romanii cumpara circa…

- ”Luni, 5 iunie, in intervalul orar 12.00 – 22.00, in functie de valorile de trafic, CNAIR si Politia Rutiera, vor lua masura devierii circulatiei pe sensul de mers Bucuresti – Constanta, Autostrada A2, prin nodul rutier Drajna”, anunta, duminica seara, CNAIR. Compania precizeaza ca, avand in vedere…

- Traficul rutier in Bucuresti va fi restrictionat, in weekend, in Capitala ca urmare a unui concurs de ciclism, a unui mars al motociclistilor, dar si pentru a permite desfasurarea evenimentelor "Strazi Deschise" si "Simfonia Apelor".

- Vești proaste pentru bucureșteni din partea Termoenergetica. Sute de mii de locuitori vor intampina o problema in cursul urmatoarelor zile. Compania municipala a anunțat luni, 8 mai, ca se vor incepe lucrari de reparații in anumite zone din Capitala. Iata ce cartiere vor fi afectate. Informarea este…

- Incendiul s-a produs luni dupa-amiaza, in incinta rafinariei Petrobrazi, de pe raza comunei Brazi, anunța ISU Prahova. Activitatea rafinariei este oprita pentru urmatoarele cinci saptamani, instalațiile fiind in revizie generala, potrivit Realitatea PLUS.In urma incidentului se degaja fum dens, vizibil…

- O noua linie de metrou se anunța a fi construita in București. Anunțul a fost facut chiar de catre primarul Capitalei, Nicușor Dan, care a anunțat ca incep lucrarile. Așadar, in ce zona noua din București va ajunge metroul. Se construiește o noua linie de metrou in Capitala. Anunțul lui Nicușor Dan…

- Polițiștii din București fac joi 12 percheziții domiciliare intr-un dosar de inșelaciune. Banuiții ar fi contractat servicii de transport marfa in spațiul intracomunitar, pe care nu le-au platit.Politistii Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice - Sector 5 fac joi dimineața 12 percheziții…