Investitorii, speriați de inflația peste așteptări din SUA. Scădere pe bursele europene Pietele bursiere europene au inchis miercuri in scadere usoara, deoarece investitorii au reactionat la datele privind inflatia din SUA, care au depasit asteptarile, transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,3%, sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor de comert cu amanuntul au inregistrat cea mai mare scadere, de 0,9%. Declinul a avut loc la scurt timp dupa ce datele privind inflatia din SUA pentru luna august au depasit asteptarile. Indicele preturilor de consum, care masoara costurile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

