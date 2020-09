Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la criza financiara, o multitudine de investitori si experti avertizeaza ca dobanzile apropiate de zero si programul bancii centrale americane de achizitii de obligatiuni vor inunda economia cu dolari, vor crește preturile de consum si crea bule de active care vor exploda, conform ZF.Bloomberg…

- Premierul Ludovic Orban susține ca previziunile inițiale ca vom avea o pandemie in valuri nu s-au adeverit și arata ca este același val pe care trebuie sa-l ținem sub control pana la apariția unui vaccin la scara larga.Citește și: Variante de Guvern post-moțiune (surse) ”Se vede ca…

- Investitorii spun ca infrastructura e suficient de matura si de stabila și, acum, chiar si institutiile financiare detin Bitcoin. Specialistii se asteapta ca aceasta crestere sa continue.Bitcoin revine puternic, cu o crestere de 13% in doar 24 de ore. Valoarea criptomonedei a ajuns la aproape…

- Cotatia aurului se apropie de maximul istoric din urma cu 9 ani. Investitorii iși pun banii la adapost, ingrijorați de evoluțiile economice Uncia de aur se tranzactiona vineri pentru 1.900 de dolari, apropiindu-se de maximul istoric stabilit in urma cu noua ani, pe masura ce tensiunile politice si ingrijorarile…

- Luna abia intrata in Taur și Mercur din Rac arata ca zodiile de Pamant și cele de Apa pornesc la drum cu dreptul, in special daca au de-a face unii cu ceilalți. Conlurarea este cuvantul de baza miercuri, 15 iulie 2020. Horoscop, miercuri, 15 iulie 2020: previziuni pentru toate zodiile In general, ziua…

- Silviu Catalin Balaci a pledat vinovat in dosarul „Bitclub Network”, o schema de tip Ponzi in care investitori din intreaga lume erau atrasi sa investeasca in bitcoin. Romanul a recunoscut ca prin strategia de tip Caritas a reusit sa atraga 722 de milioane de dolari in bitcoin de la investitori din…

- Statul ar trebui sa isi aduca companiile la bursa si, astfel, sa le maximizeze valoarea, listarea reprezentand un pas mare si util pentru Romania, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la un eveniment de specialitate."Este nevoie ca statul…