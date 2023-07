Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre investitorii romani (47%) sunt ingrijorati de perspectivele de recesiune ale economiei locale si globale, in urmatoarele trei luni, arata cel mai recent sondaj trimestrial eToro Retail Investors Beat, dat publicitatii joi.In ordinea ponderii, cea mai mare ingrijorare a respondentilor…

- Sapte din zece romani sunt ingrijorati de o posibila criza economica care le-ar putea influenta situatia financiara, conform celei mai recente editii a Barometrului UNSAR- IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor.Totodata, inflatia galopanta si razboiul din Ucraina sunt urmatoarele…

- Marcel Ciolacu va prelua o situatie extrem de tensionata a bugetului unde minusul la incasari incepe sa atarne greu si economia, care dincolo de cifrele bune afisate pana acum, in spate da semne de racire, scrie Cristian Hostiuc, in ZF . Mai jos va prezentam cateva din principalele idei desprinse din…

- Politic Deputat PSD, Florin Piper-Savu: Investiția este cea mai sigura perspectiva de creștere economica / Declarație politica mai 17, 2023 08:41 Investițiile publice nu au depașit 6% din PIB in niciunul dintre anii din perioada 2013-2021. Ca pondere in PIB, statul a investit cel mai mult in 2015,…

- Investițiile și reformele prevazute in pachetul REPowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) trebuie sa abordeze cu prioritate problema saraciei energetice, spune experții ORSE.

- Investițiile cu capital strain in Romania iși continua parcursul ascendent, arata specialiștii, precizand ca intr-o singura luna au acordat asistența pentru investiții de 103 milioane de euro. Investițiile cu capital strain in Romania iși continua parcursul ascendent CITESTE SI China face un…

- Investitorii individuali din Romania se asteapta la un 2023 profitabil, dar increderea lor in economia locala ramane scazuta, arata cel mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, informeaza AGERPRES . Conform cercetarii, investitorii sunt mai preocupati de inflatie si situatia geopolitica, in timp…

- ”Investitorii individuali din Romania se asteapta la un 2023 profitabil, dar increderea lor in economia locala ramane scazuta, arata cel mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, potrivit caruia in timp ce politicienii discuta pe larg despre deficitul bugetar si datoria suverana in crestere a Romaniei,…