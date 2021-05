Stiri pe aceeasi tema

- UiPath, prima companie cu radacini romanesti care a ajuns pe Bursa din New York, a numit-o marți pe Bettina Koblick in functia de chief people officer (CPO). Andreea Baciu, CPO interimar al UiPath, va deveni primul chief culture officer (CCO) din cadrul companiei. Koblick ii va raporta direct…

- UiPath, o companie care a fost inființata in urma cu 15 ani de cațiva programatori, intr-un apartament din București, a fost listata la cea mai mare bursa de valori de pe glob, cea din New York. Compania a ajuns sa valoreze peste 30 de miliarde de dolari, iar momentul este istoric pentru IT-ul romanesc…

- Daniel Dines, co-fondatorul și CEO companiei UiPath, proaspat listata la Bursa din New York, spune ca este inca la inceputul unui drum lung, care va dura mai mulți ani, catre o organizație complet automatizata. El se declara „incredibil de mandru” ca reprezinta prima companie din Romania care ajunge…

- Ion Țiriac (82 de ani) are o concurența serioasa in topul celor mai bogați romani. Fostul jucator de tenis pierde teren in fața lui Daniel Dines, cofondatorul UiPath, care a reușit o lovitura de proporții. Compania lui Dines, care la momentul actual e cel mai bogat roman, a fost listata la bursa din…

- Acțiunile UiPath au crescut pana la 26% miercuri in timpul debutului public la Bursa de Valori din New York, aducandu-și evaluarea la 37 de miliarde de dolari. Fondata in București, Romania, startup-ul software-ului de automatizare s-a deschis la 65,50 USD, cu 17% mai mare decat prețul inițial de oferta…

- ​Fondatorul UiPath, Daniel Dines, a afirmat, într-o declarație de presa transmisa StartupCafe.ro, ca este „incredibil de mândru” ca UiPath este „prima companie nascuta în România care se listeaza” la Bursa de la New York, el amintind ca în urma cu…

- Compania IT româno-americana UiPath a vândut acțiuni de 1,34 miliarde de dolari în oferta publica inițiala (IPO) - transmite Reuters. Compania IT româno-americana UiPath a vândut acțiuni de 1,34 miliarde de dolari în oferta publica inițiala (IPO) - transmite Reuters.…

- Daniel Dines, fondatorul UiPath - cel mai valoros start-up tech pornit din Romania, mai detine 110.653.498 de actiuni clasa B, respectiv 5% din cele 2,1 miliarde de actiuni emise de producatorul de roboti software, conform calculelor ZF realizate pe baza documentelor publicate in vederea listarii.…