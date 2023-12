Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Ludovic Orban susține ca investițiile straine in Romania s-au prabușit, in anul 2023, fața de anul 2022. Ludovic Orban face o comparație intre perioada actuala, in care Romania este guvernata de alianța PSD – PNL, și perioada in care Romania a avut un guvern PNL – USR – UDMR, iar PSD…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 5,06 miliarde de euro in primele noua luni ale acestui an, de la 8,671 miliarde de euro in perioada ianuarie – septembrie 2022, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate luni, informeaza AGERPRES . „Investitiile directe ale…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut, in perioada ianuarie – septembrie, cu 17,376 miliarde euro, la 161,26 miliarde euro, de la 143,88 miliarde euro la 31 decembrie 2022, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ”In perioada ianuarie – septembrie 2023, datoria externa…

- ”In perioada ianuarie – septembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 17,376 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 116,128 miliarde euro la 30 septembrie 2023 (72% din totalul datoriei externe), in crestere cu 17,7% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe…

- Investițiile straine directe(ISD) in China sunt in declin in mai multe masuri, ceea ce sporește presiunea asupra Beijingului și a guvernelor locale in incercarea de a contracara incetinirea economica. Investițiile straine directe au scazut cu 34%, ajungand la 72,8 miliarde de yuani (10 miliarde de dolari)…

- Investitiile straine directe s-au redus la 5,08 miliarde de euro in primele opt luni aleInvestitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 5,080 miliarde de euro in primele opt luni ale acestui an, de la 7,421 miliarde de euro in perioada ianuarie - august 2022, potrivit datelor Bancii…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Sectorul imobiliar și al construcțiilor din Romania a atras anul trecut investiții straine directe (ISD) de circa 1,2 miliarde de euro, astfel ca ponderea acestui segment in soldul total al ISD a ajuns in 2022 de 17,2%, releva datele Bancii Naționale a Romaniei analizate…

- Fluxul net de investitii straine directe (ISD) in anul 2022 a fost de 10,039 miliarde euro, din care 7,896 miliarde euro au reprezentat participatii la capitalurile proprii, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei remis vineri AGERPRES. "Fluxul net de investitii straine directe in anul…