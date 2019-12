Investițiile străine au crescut de peste două ori, anul acesta, în Bulgaria Investitiile straine directe (FDI) în Bulgaria au urcat la 953,1 milioane de euro în primele zece luni din 2019, cu 554 milioane de euro mai mult comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele Bancii Centrale, transmite Novinite, citat de Mediafax.

Cele mai semnificative investitii straine directe în Bulgaria au provenit din Olanda (422 milioane de euro), Germania (233,7 milioane de euro) si Marea Britanie (168,2 milioane de euro).

Sudul Bulgariei si marile zone economice de lânga Sofia, Plovdiv, Haskovo si Dimigtrovgrad continua sa atraga cea mai mare parte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

