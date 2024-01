Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile nete concretizate in lucrari de constructii noi au insumat, in primele noua luni din 2023, peste 74,188 miliarde lei, reprezentand 62,6% din totalul investitiilor in economia nationala.

- Proiectele de lege privind bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat pe 2024 intra de luni in dezbaterea comisiilor Parlamentului, votul final urmand sa fie dat miercuri in plen. Guvernul a aprobat, joia trecuta, proiectele de buget pe anul viitor, acestea fiind transmise Parlamentului cu solicitarea…

- Omniasig a inregistrat prime brute subscrise de aproximativ 1,7 miliarde de lei in primele noua luni din 2023Omniasig Vienna Insurance Group a inregistrat prime brute subscrise de aproximativ 1,7 miliarde lei in primele trei trimestre din 2023, valoare ce reprezinta o crestere de circa 10% fata de…

- ”In trimestrul III 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 48,822 miliarde lei, in crestere cu 16,6%, comparativ cu trimestrul III 2022. In perioada 1.I-30.IX.2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 118,497 miliarde lei, in crestere cu 14,4%, comparativ…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, da explicații despre motivul pentru care statul a incasat cu 21 de miliarde de lei mai puțin in primele 9 luni din an și despre cel de-al 3-lea pachet de masuri care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare: „nu se aștepta nimeni la o rețeta minune”. Intrebat, vineri,…

- Ministerul Finantelor: „Deficitul bugetar a crescut la 3,55% din PIB in primele noua luni ale anului, la 56,46 miliarde lei, fata de 2,96% din PIB in primele noua luni din 2022”Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 56,46 miliarde lei,…

- In lumina evaluarilor agențiilor de rating, Ciuca subliniaza potențialul economiei romanești. "Am vazut ca toate agentiile de rating au pastrat evaluarile de anul trecut, ca atare avem in continuare o abordare stabila si in viitor, sunt alte agentii care spun ca in 2025 avem potential sa depasim Polonia."Fostul…

- Datoria externa totala a Romaniei (publica si privata) a crescut in primele opt luni ale anului cu 14,5 miliarde euro fața de nivelul de la finalul lui 2022, ajungand la un total de 158,4 miliarde euro, arata datele publicate vineri de BNR.Din suma totala, datoria administratiei publice a ajuns la…