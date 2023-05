Stiri pe aceeasi tema

- Turism in colaps, concurența tulbure, management haotic, fezabilitate inexistenta și zero viziune Topul investițiilor in infrastructura aeroportuara ONV Law a consolidat o lista a investițiilor in infrastructura aeroportuara, la nivelul anului 2022, lista anexata mai jos din care lipsește valoarea estimata…

- Starea rețelei feroviare romanești este total nesatisfacatoare. Ultimele incidente pe calea ferata au adus acest subiect in atenția opiniei publice. Vasile Nagy, deputat de Arad, a susținut o declarație politica in Parlament pe tema modernizarii și dezvoltarii infrastructurii feroviare din Romania.…

- „Trebuie sa plecam de la materia prima. 80% din carnea de porc pe care o consumam in Romania este de import, 40% din carnea de pui este de import. Nu avem coerenta, programe. Trebuie sa venim cu programe de crestere a animalelor, de productie, e nevoie de o abordare unitara in toate domeniile”, a explicat…

- Regiunea autonoma Xinjiang-uigura are un rol important inca din antichitate, fiind un nod care leaga Orientul și Occidentul pe Drumul Matasii. Odata cu aprofundarea extinderii catre exterior, punerea in practica a strategiei de dezvoltare regionala de vest și construirea comuna a inițiativei ”O centura,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Premierul Nicolae Ciuca (PNL) a declarat, joi, ca estimarile de iarna ale Comisiei Europene ne situeaza intre primele state din UE in ce privește creșterea economica in acest an. El a punctat ca principalul motor de crestere il reprezinta punerea in aplicare a reformelor…

- Intreaga Uniune Europeana se afla intr-o criza accentuata, iar datele Eurostat spun ca PIB-ul european nu a avut nici macar un procent de creștere in trimestul 4 al anului 2022. Pe de alta parte, deși membre al UE, state, precum Danemarca, Germania, Irlanda și, surprinzator, Romania, au resmițit o creștere…

- Programul Educație și Ocupare beneficiaza de o alocare totala de 4.342.112.755 euro și urmarește valorificarea potențialului uman, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii. Prin cele 9 prioritați de investiții ale programului se așteapta urmatoarele rezultate majore…

- El a prezidat apariția unui numar-record de locuri de munca și totodata cea mai mica rata de șomaj din ultimii 50 de ani. In timp ce saptamanile lui Donald Trump in care el batea moneda pe infrastructura ajunsesera o bataie de joc, Biden a semnat cea mai mare infuzie de fonduri federale in infrastructura…