Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile nete concretizate in lucrari de constructii noi au insumat, in primul trimestru al acestui an, 9,847 miliarde lei (53,4% din total investitii), fiind in crestere cu 20,3%, fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. …

- Producatorii auto trag linie dupa "primul sfert" din 2020 și, așa cum era de așteptat, rezultatele lor financiare au fost puternic afectate de pandemia de coronavirus. Grupul FCA a pierdut 1.7 miliarde de euro in primul trimestru și subliniaza ca situația ramane incerta din cauza crizei COVID-19. In…

- Grupul auto a inregistrat pierderi de 1,993 miliarde dolari in primul trimestru din 2020 si estimeaza ca rezultatul din al doilea trimestru va fi și mai slab, cu pierderi de cinci miliarde dolari, ca urmare a impactului pandemiei de COVID-19. Ford a incetat sa mai produca autovehicule in a doua jumatate…

- Execuția bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 18,06 miliarde lei (1,67% din PIB), fața de un deficit de 5,477 miliarde de lei in perioada similara din 2019 (0,52% din PIB), informeaza oficialii de la Ministerul Finanțelor. Cresterea deficitul…

- Cheltuielile militare la nivel mondial au atins in 2019 cel mai inalt nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, Statele Unite ocupand primul loc, potrivit unui raport al Institutului International de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) publicat luni, transmite AFP. Pe parcursul anului trecut,…

- Programul Operational de Sanatate (POS) ar putea deveni functional incepand cu primul trimestru al anului viitor si astfel vor putea fi accesate 4,5 miliarde de euro pe care Romania le-a propus sa fie alocate pentru finantarea serviciului public de sanatate, a declarat, duminica, ministrul Fondurilor…

- Criza COVID, care l-a imbogațit pe Jeff Bezos cu 24 de miliarde de dolari, a dat un avant incredibil și afacerii lui, retailerul mamut Amazon, care ar fi inregistrat, potrivit The Guardian, vanzari de 10.000 de dolari pe secunda in ultima perioada.Zi și noapte, comenzi in valoare de 10.000 dedolari…

- "In perioada ianuarie - februarie 2020, datoria externa totala a crescut cu 4,748 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 77,997 miliarde euro la 29 februarie 2020 (70,5% din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,9% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe…