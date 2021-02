Investițiile directe ale nerezidenţilor s-au înjumătățit în pandemie, coborând sub 2 miliarde de euro Investitiile directe ale nerezidentilor în România au fost de 1,9 miliarde de euro anul trecut fața de 4,8 miliarde de euro în 2019, arata datele BNR publicate luni. Participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea neta de 3,9 miliarde de euro, dar creditele intragrup au înregistrat valoarea neta negativa de 2, 03 miliarde euro. Creditele intragrup sunt finantarile acordate operatiunilor din România de la firma-mama. Valoarea negativa înseamna rambursarea acestor finantari acordate în trecut. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

