Investiții pentru un Brașov verde. Comprest și-a înnoit flota cu utilaje moderne și nepoluante Brașovul a fost și trebuie sa ramana capitala verde a Romaniei, astfel ca și investițiile la capitolul salubritate se cuvine sa fie pe masura. Astfel, pentru a oferi servicii de calitate brașovenilor și a pastra orașul curat, operatorul Comprest SA continua investițiile in achiziția de utilaje noi, nepoluante. In ultimii doi ani, peste jumatate din flota de autovehicule a companiei brașovene Comprest SA fost innoita, fiind achiziționate doar mașini cu norma de poluare Euro 6, care au cele mai reduse emisii pentru motoare diesel. In cazul motorizarilor mai vechi, in urma arderii incomplete a motorinei,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

