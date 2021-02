In paralel cu lucrarile finanțate cu fonduri europene de reabilitare și valorificare a potențialului turistic și cultural al Manastirii Frumoasa, Primaria Municipiului Iași va pune in valoare monumentul și prin iluminat arhitectural. In acest sens, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local de vineri, 26 februarie, va figura un proiect de hotarare de aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției. Suma propusa spre alocare este de 1.183.233 lei, cu TVA, durata estimata de realizare a lucrarilor fiind de 3 luni. Toate proiectoarele vor fi amplasate de jur imprejurul…