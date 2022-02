Stiri pe aceeasi tema

- Peste 207 milioane de euro vor fi investite in dezvoltarea regiunilor de pe cele doua parti ale frontierei dintre Bulgaria si Romania in perioada 2021-2027, in cadrul programului Interreg VI-A dintre cele doua tari. Acest lucru a fost declarat de ministrul adjunct al Dezvoltarii Regionale, Deliana…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe si Comertului Exterior, ministrul Peter Szijjarto a inmanat o diploma de sustinator managerilor Videoton Holding S.A., subliniind in discursul sau faptul ca functionarea acestei companii cu aproximativ 9000 de angajati este esentiala si pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Calafat au descoperit, marți, in cabina unui ansamblu rutier condus de un cetațean turc, doi migranți din Turcia și Iran ascunși sub o saltea. Cei doi migranti, șoferul și mijlocul de transport au fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 186,44% in primele 11 luni din 2021, la 6,866 miliarde de euro, comparativ cu 2,397 miliarde de euro in perioada ianuarie – noiembrie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Piata de investitii imobiliare se afla pe trend crescator in ultimii trei ani, nefiind influentata de pandemie, iar volumul total al investitiilor de pe piata imobiliara din Romania a fost de 919,45 milioane de euro in 2021, in crestere cu 4% fata de anul precedent, potrivit unui studiu realizat…

- Un irakian si un palestinian au fost depistati in timp ce se deplasau pe jos, pe Podul Prieteniei, dinspre Bulgaria spre Romania, in incercarea de a intra ilegal in tara. ”Politistii de frontiera giurgiuveni aflati in serviciu pentru supravegherea perimetrului Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Cele mai folosite granițe au fost cele cu Bulgaria și cu Republica Moldova, informeaza un comunicat al Poliției de Frontiera. Aproximativ 65.900 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 17.100 mijloace de transport au tranzitat sambata frontiera de stat, informeaza un comunicat de presa al Politiei…

- Aproximativ 109.200 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 33.900 mijloace de transport, dintre care 13.800 automarfare, au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza, miercuri, IGPF. Pe sensul de intrare au fost…