Investiții de 43 milioane euro la Distribuţie Oltenia. Pentru ce sunt alocați banii Distributie Oltenia investește peste 43 de milioane de lei, din care aproape 31,54 milioane lei reprezinta cofinantare din fonduri europene, in modernizarea retelei de distributie si cresterea capacitatii de distributie a statiei de transformare 110/ 20 kV Caracal Vest, se arata intr-un comunicat al companiei. “Cu cel mai mare numar de prosumatori racordati la retea la nivel national, Distributie Oltenia isi extinde reteaua inteligenta, in beneficiul prosumatorilor si a celor 13 600 de consumatori de energie din Caracal si localitatile adiacente. Proiectul beneficiaza de fonduri europene importante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 12.01.2022 Comunicat de presa finalizare proiect GECON IMPEX COM SRL anunța finalizarea proiectului cu titlul ”Cerere de finanțare CAPITAL DE LUCRU – GECON IMPEX COM SRL” proiect nr RUE 10702 din 27.07.2021 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) acorda o finanțare de 90 de milioane de euro grupului Electrica pentru modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, implementarea contoarelor inteligente și accelerarea utilizarii energiei regenerabile in Romania. Banii reprezinta ultima tranșa din…

- INFORMAȚIE DE PRESA – Investiții europene in domeniul social din REGIUNEA CENTRU www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro Investim in viitorul tau! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020 Continutul acestui material nu reprezinta…

- “Electrica Furnizare anunta demararea proiectului de constructie la cheie a unei centrale electrice fotovoltaice, avand o putere instalata de 975,2 kWp si o productie medie anuala de energie electrica estimata la 1.082 MWh. Centrala va acoperi o parte semnificativa din consumul de energie electrica…

- Orașul Pecica anunța demararea proiectului „Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizand energie geotermala in Orașul Pecica”, cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea totala a proiectului…

- 5,5 milioane de consumatori casnici de energie electrica, care nu au trecut in piata concurentiala, urmeaza sa primeasca notificari privind cresterea pretului energiei la 1 ianuarie 2022. Cresterea pretului energiei electrice este cuprinsa intre 58 - 85%. Se impune precizarea ca desi consumatorii casnici…

- Tariful de transport al energiei electrice, perceput de Transelectrica, va creste cu 15% de la 1 ianuarie 2022, potrivit unui proiect de ordin initiat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei (ANRE), postat pe site-ul institutiei.

- Veste importanta in vederea asigurarii securitații energetice a țarii. Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu anunța ca a fost semnat contractul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV de transport a energiei electrice pe direcția Vulcanești – Chișinau. Documentul a fost semnat intre Unitatea…