Investiţii de 4 milioane de lei în reţeaua de gaz CARAS-SEVERIN – Atat s-a investit la nivel de judet, anul trecut, favorizat fiind municipiul Resita. Pentru 2021, pentru Bocsa sunt prevazute lucrari pe dublul kilometrilor la care se va lucra la Resita! Operatorul ne informeaza ca a facut o serie de investitii, atat pentru asigurarea cu gaze naturale, cat si pentru racordarea altora noi, in conditii de siguranta. Iar sistemul de distribuție a gazelor naturale din județul Caraș-Severin a fost inlocuit, anul trecut, pe o lungime de 6 kilometri, iar 2 kilometri au fost protejați catodic. Valoarea totala a acestor investiții in cei 8 kilometri de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

