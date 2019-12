Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta sociala de la Primaria din localitatea Borșa, județul Cluj, a fost ranita cu un cutter, miercuri dimineața, de un bolnav psihic.Barbatul s-a prezentat acum o saptamana la Spitalul de boli psihice de la Borșa și a cerut sa fie internat, motivand ca nu are unde sta, dar medicii l-au refuzat,…

- Una dintre cladirile celebre din Baile Herculane, cu o istorie aparte, ar putea fi reabilitata anul viitor. Acest lucru se va intampla daca Primaria va obtine finantarea pentru lucrarile necesare, in urma proiectului depus in cadrul Programului RO-CULTURA, finantat prin Granturile SEE 2014 – 2021.

- Acea perioada este cu cateva milioane de ani mai timpurie decat au presupus in trecut oamenii de stiinta. Desi exista un consens in legatura cu faptul ca stramosii nostri au trebuit sa opteze pentru pozitia bipeda in urma cu 5 milioane - 7 milioane de ani, modul in care s-a produs acea evolutie genereaza…

- ”Inca de la inceputul lunii octombrie ne-am dat seama ca, de fapt, e o campanie in care e elogiat primarul, nu realizarile din spitale, și am oprit-o. N-am vrut sa para o lauda și n-am anunțat oprirea. Dar astazi am vazut ce a publicat Libertatea in legatura cu suprevaluarile de la Gomoiu și am decis…

- Liberalii ieseni au adoptat în Biroul Politic Local o rezolutie prin care se dezic de edilul Mihai Chirica, infirmând astfel zvonurile legate de o apropiere a primarului Iasului fata de PNL Iasi. PNL anunța ca va avea propriul candidat la primarie. Chiar daca edilul Iasului a anuntat…

- Cel mai vechi monument din Iași și unul dintre cele mai vechi din țara, Monumentul Regulamentului Organic sau Obeliscul leilor, e folosit in loc de postament pentru un sistem audio, iar de acesta atarna mai multe cabluri. Situația in care se afla monumentul construit in 1840 a fost reclamata de senatorul…