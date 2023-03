Stiri pe aceeasi tema

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) are un plan de afaceri in valoare de 1,4 miliarde de euro pentru construirea la Galați a unei fabrici de baterii electrice pentru industria auto.Portofoliul companiei ABEE include soluții integrate pentru proiectarea și producerea…

- Investiția in Parcul Științific și Tehnologic de la Siret se deruleaza intr-un ritm susținut, a anunțat primarul Adrian Popoiu. ”Alaturi de Consiliul Județean Suceava și Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, sprijinim profesionalizarea resursei umane din județ și dezvoltarea educației superioare…

- Județul Galați va avea cel mai mare parc eolian din Romania. Compania Hoopeks International a obtinut avizul tehnic pentru racordarea la retea a unui proiect eolian de 629 MW. Investiția se ridica 500 de milioane de euro

- Localitatea Matca, din judetul Galati, cel mai mare bazin legumicol din tara, va avea, in sfarșit, sistem de apa si canalizare. Investitia este una record, fiind vorba de fonduri europene de 52 de milioane de euro.

- O companie austriaca deruleaza o investiție masiva in vestul Romaniei. O fabrica de tractoare care ar crea aproximativ 600 de locuri de munca ar urma sa fie construita in localitatea aradeana Ghioroc, investitie austriaca de 400 de milioane de euro, primarul comunei afirmand ca documentatiile in vedere…

- Mercedes-Benz intenționeaza sa investeasca in Romania! Compania auto din Germania vrea sa deschida o fabrica la Sebeș și sa creeze 526 de locuri de munca. Investiția s-ar ridica la 130 de milioane de euro, potrivit Ziarului Unirea din Alba Iulia, care mai relateaza ca premierul Nicolae Ciuca a fost…

- La aproape 46 de ani de la cutremurul din 1977, starea infrastructurii de sanatate din Romania lasa mult de dorit in ceea ce privește capacitatea de raspuns la un cutremur de magnitudinea celor care au avut loc in Turcia. Spitalele care deservesc mii de oameni, la un seism de magnitudine 7,5, s-ar prabuși…