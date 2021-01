Investiție de 170 milioane lei într-o nouă hidrocentrală în județul Vâlcea Subiectul va fi supus aprobarii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 4 martie. Prin aceasta retehnologizare se urmareste functionarea CHE Bradisor (județul Valcea) si a celorlalte obiecte ale amenajarii, in conditii de siguranta pentru un ciclu de 30 de ani, precum si cresterea randamentului hidroagregatului cu circa 2% fata de randamentul din proiectul initial. "Neaprobarea investitiei ar conduce la amanarea demararii procedurilor de achizitie si intarzierera realizarii lucrarilor de retehnologizare. Pentru limitarea incarcarilor hidrodinamice care pot produce ruperea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

