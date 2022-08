Investiția în barca de agrement este pură pasiune – cine și de unde cumpără Sa ai hobby-uri și placeri inseamna sa te bucuri de viața și sa traiești implinit. Nu degeaba se spune ca cei care se plictisesc duc lipsa de hobby-uri. Unele insa sunt exclusiviste sau in orice caz scumpe. Spre exemplu sa deții o barca de agrement nu este o pasiune pentru oricine. Mai in gluma, mai in serios, se spune despre cei care dețin o barca de agrement ca ies in caștig doar cand o vand. Cert este ca nu vorbim de o investiție ieftina. Exista diversitate și in materie de tip de barca de agrement , asta pentru a acoperi categorii vaste de cumparatori. Sa vedem mai intai profilul cumparatorului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

