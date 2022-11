Investitori din Spania analizeaza oportunitațile pieței romanești și iau in calcul dezvoltarea unui teren de golf in apropierea Bucureștiului, conform informațiilor Asociației Investitorilor Spanioli in Romania (ASEMER). Realizarea unui astfel de proiect s-ar ridica la o investiție de peste 20 milioane de euro doar in ceea ce privește amenajarea terenului. ”Investiția intr-un teren de golf nu ar fi posibila daca nu s-ar lua in calcul și posibilitatea dezvoltarii unor proiecte imobiliare in apropiere, cu scopul de a genera suficiente beneficii economice care sa compenseze asumarea costurilor…