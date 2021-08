Stiri pe aceeasi tema

- Incep inscrierile privind testarea gratuita pentru prevenția, depistarea, diagnosticul și tratamentul precoce al cancerului de col uterin. Programul național ONCOPREV este derulat de catre Institutul Regional de Oncologie din Iași impreuna cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Femeile cu varsta cuprinsa intre 25 și 64 ani beneficiaza de investigatii gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin, la Maternitatea Odobescu din cadrul Spitalului Municipal Timisoara. Testele Babeș Papanicolau se fac in cadrul Programului National de Screening pentru cancerul de col uterin.…

- Femeile din judetul Vaslui au sansa sa se testeze gratuit pentru depistarea cancerului de col uterin. Un proiect in acest sens este in desfasurare la Institutul de Oncologie de la Iasi. Femeile nu sunt, insa, suficient informate in acest domeniu – dupa cum relateaza corespondenta RRA Alina Darie. Femeile…

- La Maternitatea Odobescu a Spitalului Municipal Timișoara (din str. Odobescu nr. 3) se derulează Programul Naţional de Screening pentru cancerul de col uterin. The post Testari ginecologice gratuite la Maternitatea Odobescu din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Zeci de femei din comuna ieșeana Cozmești au facut, astazi, testari gratuite pentru prevenirea cancerului de col uterin, la unitatea mobila de screening, care a fost prezenta la dispensarul medical, anunța Institutul Regional de Oncologie Iași. Potrivit sursei citate, unitatea mobila ajunge, maine…

- In data de 23 iulie, intre orele 16 și 18, la Caminul Cultural din Șandra, echipa mobila a Clinicii de Obstetrica-Ginecologie Bega va efectua gratuit teste Papanicolau. Acțiunea face parte din Subprogramul de depistare precoce a cancerului de col uterin. Beneficiaza de gratuitate femeile care au intre…

- OMS pregatește o noua lovitura. Femeile de varsta fertila ar putea avea interdicție sa mai consume alcool pentru ca acesta le afecteaza fertilitatea, scrie presa internaționala. „Ar trebui acordata o atentie adecvata prevenirii initierii consumului de alcool in randul copiilor si adolescentilor,…

- Cinci femei intre 20 si 50 de ani mor zilnic, in medie, de cancer de col uterin, in Romania, tara cu cea mai mare mortalitate din UE. Pana la varsta de 25 de ani, vaccinarea protejeaza femeile, iar dupa aceasta varsta este esentiala testarea periodica. Doctorul Florian Nicula, coordonatorul uneia dintre…