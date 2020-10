Investigaţii dermatologice şi ORL gratuite, prin CAS, la Phoenix-Medicover Consultatii si investigatii gratuite, in sistemul privat, cu grija si conditii moderne pentru pacienti. Este oferta centrului medical Phoenix-Medicover, care isi extinde constant plaja de servicii si, prin colaborarea cu Casa de Asigurari de Sanatate, le asigura oltenilor acces la tratamente fara costuri, pe baza biletului de trimitere.Cele mai recente specialitati care ofera astfel de servicii sunt dermato-venerologia si O.R.L. Dermatoscopii, cauterizari si tratamente chirurgicale prin CAS, la dermatologie La specialitatea dermatologie, in pachetul CAS sunt incluse o serie de beneficii, pe langa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Utilizarea cardului național de sanatate in medicina de familie și in ambulatoriul de specialitate, indiferent daca este vorba despre consultații acordate in cabinet, la domiciliu sau la distanța, nu va fi necesara pana la 31 decembrie 2020, anunța Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie.…

- Dupa doua luni de tergiversari, ministrul Sanatații și șefa Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) au reușit sa dea un ordin comun prin care medicii de familie pot emite, incepand de ieri,...

- Concediile medicale pentru pacienții conformați cu COVID vor putea fi acordate și de catre medicii de familie, insa numai pentru perioada dintre momentul confirmarii infecției cu virusul și momentul internarii in spital. Este vorba de cazul in care internarea in spital intarzie cateva zile, de la momentul…

- Bolile cardiovasculare sunt principala cauza de mortalitate in Romania. Centrul Medical Prima Clinic ofera servicii medicale cardiologice la cele mai inalte standarde, in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate. Profesionalismul medicilor cardiologi Prima Clinic este dublat de dotarea centrului cele…

- Un pacient care vrea o programare cu bilet de trimitere gaseste loc liber in marile clinici private din Capitala in 2 septembrie, 12 octombrie sau 16 noiembrie. Marile retele au doar un medic colaborator in Bucuresti pentru pacientii cu bilet de trimitere, care vor sa faca investigatiile gratuit,…

- Conducerea instituției spune ca, prin reglementari speciale, vare au fost prelungite pana la data de 30 septembrie, acestora le este asigurat tratamentul, indiferent de stadiul de fibroza și ciroza. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) transmite ca, in contextul pandemiei, in perioada starii…

- In contextul acual, in care sistemul medical din Romania este supra-solicitat, iar pacienții cu boli cronice și sezoniere intampina mari dificultați in a beneficia de serviciile la care au dreptul prin lege, Clinica PriMed a deschis un nou sediu in...

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și compania Johnson&Johnson Romania SRL, in calitate de reprezentant al deținatorului de autorizație de punere pe piața a medicamentului Darzalex au semnat un protocol cu privire la acoperirea costurilor anumitor analize/testari pentru pacienții cu mielom multiplu.…