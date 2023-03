Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar, incepand de joi dimineata, in Pasajul Unirii din Capitala, in vederea reabilitarii sistemului de colectare si evacuare a apei provenite din precipitatii, pe banda I a bulevardului I.C. Bratianu, dupa intersectia cu bulevardul Corneliu Coposu, pe sensul de…

- Azi noapte, un nou incident a avut loc in pasajul Unirii din Capitala. Iluminatul a fost stins pentru circa 3 ore, timp in care și circulația a fost oprita. Acest lucru s-a intamplat, potrivit autoritaților, ca urmare a unor lucrari de mentenanța programate la nivelul Pasajului Unirii s-a constatat…

- Primaria sectorului 4 va instala noi sisteme de semnalizare la Pasajul Unirii, pentru circulația vehiculelor. Inalțimea maxima admisa este de 3,5 metri. Mai multe accidente au avut loc in ultimele luni, din cauza șoferilor unor autocare care nu au observat sau nu au respectat limita de inalțime. Ultimul…

- Accidentul, in care a fost implicat un autocar cu turisti greci, s-a soldat cu 21 de raniti si un deces. Autovehiculul a rupt limitatorul de inaltime aflat inaintea Pasajului Unirii, iar acesta a cazut peste plafonul autocarului, turtindu-l.Pasagerii autocarului cu turisti greci implicat in accidentul…

- “Jos palaria pentru Petre”, jandarmul care a acordat primul ajutor victimelor din accidentul tragic de vineri, de la intrarea in Pasajul Unirii. El este cel care a procedat la oprirea traficului rutier și acordarea primului ajutor, prin evacuarea primelor persoane cu rani mai ușoare din autocar și punerea…

- Potrivit datelor din ancheta preliminara, autocarul, care a plecat din Volos, avea inițial doi șoferi. Unul dintre aceștia ar fi suferit pe drum o toxiinfecție alimentara și nu a mai fost disponibil, astfel ca singurul șofer ramas ar fi fost nevoit sa conduca incontinuu 16 ore, susțin martorii citați…

- „Autocarul are numar de inmatriculare strain. Foarte probabil șoferul nu cunoștea Bucureștiul și circula cu aplicație de navigație. Aceste aplicații nu au informații de gabarit, iar majoritatea utilizatorilor nu seteaza tipul de vehicul pe care il conduc”, spune pentru Libertatea, Monica Duțu, inginer…

- Un autocar cu cetațeni greci a fost implicat vineri intr-un accident in Pasajul Unirii, din București. Mai mult persoane au fost ranite, iar patru au ramas incarcerate. Doua dintre acesta au fost au fost duse la spital in stare de inconștiența, informeaza News.ro. Vineri, in jurul orei 13.30, Brigada…