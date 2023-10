Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de dezinsectie din Portugalia au avertizat ca a crescut numarul comenzilor pentru tratarea problemelor legate de plosnitele de pat din aceasta tara, in special in marile centre, precum Lisabona, unde sustin ca e o autentica „plaga”, transmite EFE. „Nu putem raspunde tuturor solicitarilor,…

- Romania și Portugalia vor coopera in cadrul unui Grup de Lucru in domeniul energiei, dupa ce luni, la Lisabona s-a semnat Memorandumul de Ințelegere intre Ministerul Mediului și al Acțiunii Climatice din Republica Portugheza și Ministerul Energiei din Romania, in prezența președintelui Klaus Iohannis…

- In cadrul vizitei la Lisabona, Președinta Maia Sandu a avut un dialog cu reprezentanții comunitații moldovenești din Republica Portugheza. „Am cunoscut oameni de afaceri afectați de corupția de acasa, dar și pe cei dornici sa investeasca și sa susțina dezvoltarea economiei noastre. Am vazut tinerii…

- Lotul național de padel al Republicii Moldova, seniori și senioare, s-a calificat la ediția 2023 a Campionatului European de Padel FEPA, care va avea loc in perioada 29 octombrie – 5 noiembrie, la Lisabona (Portugalia). Turneul final al competiției supreme europene va fi organizata de Federația Europeana…

- Dobanda medie la popularul credit ipotecar fix pe 30 de ani a atins 7,48%, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2000, potrivit Mortgage News Daily. Dobanda a crescut cu 0,29 de puncte procentuale doar in ultima saptamana. ”Investitorii pur si simplu nu vad genul de deteriorare a datelor economice la…

- 13 raniti in Portugalia, intr-o coliziune intre doua tramvaie la Lisabona. In total 13 persoane – inclusiv turisti straini si mai multi copii – au fost ranite usor intr-o coliziune intre doua tramvaie. Incidentul s-a petrecut pe un bulevard important din centrul Lisabonei, anunta salvatori citati de…