Invazie de meduze albastre pe litoral

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice aduc fenomene neobisnuite la malul marii: o invazie de meduze albastre uriase! Vietatile marine au migrat recent din Marea Mediterana la noi si ating dimensiuni chiar si de 40 de centrimetri diametru. Plaja din Mamaia este plina de astfel de meduze de apa calda, dar specialistii…

- Este invazie de meduze albastre, zilele acestea, la malul Marii Negre in dreptul stațiunii Eforie Nord. Numite și "meduze de apa calda", acestea au aparut la mal tocmai pe fondul incalzirii apei marii in aceasta perioada.„Meduza se numește Rhizostoma Pulmo.

- Aproape 200 de familii din Lipova, un oras din apropiere de Arad, nu mai pot sa faca un pas fara sa dea peste puzderie de buburuze. Vremea calda le-a trezit la viata si vin in valuri dinspre o padure, spre disperarea localnicilor. "Cand te duci la animale, nu poti sa le dai nici sa manance, ca se pun…

- Mamaia, perla litoralului romanesc de acum si dintotdeauna, i a atras atentia si publicistului Ioan Adam, care ne readuce in atentie o perioada fatidica a acestei statiuni, de acum mai bine de un secol, cand trenurile strabateau Constanta si lasau calatorii pe plaja, pe malurile Marii Negre. Din nou…

- Meteorologii din cadrul ANM au emis prognoza meteo pentru Dobrogea, valabila in intervalul 09 ndash; 22 septembrie 2019.Vremea va fi calda in primele sase zile, cu o medie a temperaturilor maxime de 27 de grade, dupa care in intervalul 15 17 septembrie se va racori, astfel ca media va scadea spre 19…

- Vremea se va mentine calda, local calduroasa in regiunile sudice. Vor fi averse si descarcari electrice, local in vestul si nord vestul tarii, precum si la munte, iar pe arii restranse va ploua si in centru si sud est si cu totul izolat in rest. Temperaturile maxime se vor incadra intre 24 si 31 de…

- Mulți romani aleg sa meraga la mare in luna septembrie, atunci cand temperaturile nu sunt caniculare și plaja este mult mai libera. Afla ce temperaturi se vor inregistra la mare și pana cand va fi vreme de plaja. Vremea pestembrie 2019 litoral. Meteo Constanța.

- Duminica, 11 august, vremea se va menține calduroasa, iar in orele miezelor disconfortul termic va fi ridicat si indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor incadra intre 27 de grade pe litoral și 37, cu totul izolat, posibil…