Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a Rusiei a decis luni sa majoreze dobanda de baza de la 9,50% la 20%, pentru a contracara riscurile deprecierii rublei si inflatiei ridicate. Un nivel al dobanzii de peste 17% a mai fost inregistrat in Rusia in 2014, dupa sanctiunile impuse acesteia pentru anexarea Crimeei. De asemenea,…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski susține refuzul țarii sale de a juca impotriva Rusiei in meciul de calificare la Cupa Mondiala, programat luna viitoare, transmite Euronews. Cezary Kulesza, președintele federației poloneze de fotbal, a declarat ca este „timpul sa acționam” in urma invaziei Ucrainei…

- Constantin Brancuși, sculptorul roman considerat unul din primii mari creatori ai artei moderne, a fost prieten cu multe personalitați remarcabile. Dintre aceste prietenii se detașeaza clar cea cu James Joyce, considerat unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolului al XX-lea, Inspirata de prietenia…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat in cadrul emisiunii Puterea a Patra, ca nu-l deranjeaza mesajul unionist al piesei „Trenulețul” de la Eurovision, interpretata de Zdob și Zdub și Frații Advahov, chiar din contra susține ambele formații. „Toți sunt ai noștri indiferent de ideologia pe care o…

- Politia Locala a Capitalei si ADP Sector 1 au desfiintat 10 constructii provizorii de lemn, amplasate abuziv pe Strada Tache Ionescu din centrul Bucurestiului, aproape de Piata Romana, a anuntat, miercuri seara, primarul general Nicusor Dan. Potrivit acestuia, constructiile ridicate fara autorizatie…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineața in Slatina. O cladire a ars complet și noua mașini parcate in apropierea incendiului au fost avariate. Jumatate dintre mașinile avariate au fost arse in totalitate. Potrivit pompierilor din Slatina, incendiul a izbucnit pe strada Pitești, la o cladire dezafectata.…

- Un celebru monument in memoria luptatorilor din Rezistența Franceza in cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost vandalizat cu graffiti pentru a scrie ”Anti Pass”, transmite Euronews. Cele doua litere ”s” din cuvantul ”Pass” au fost desenate astfel incat sa semene cu acronimul SS, referindu-se la forța…