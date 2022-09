Stiri pe aceeasi tema

- De la o companie multinaționala, unde a lucrat 20 de ani și unde a coordonat echipe in Armenia, Kazahstan, Uzbekistan, Georgia sau Polonia, la catedra școlii primare din satul Rudeni, de langa București.

- Un ploiestean a renuntat la un post bun intr-o mulținationala si a ales sa fie profesor. Asta si-a dorit de fapt de la inceput, dupa facultate, iar cu experienta din marele bussines aplica metode neconventionale atunci cand le preda elevilor.

- Invatatorii si profesorii cu vocatie construiesc Romania pe care ne-o dorim. Sistemul nostru de invatamant este intr-o permanenta reforma iar problemele se rostogolesc an de an, dar avem in continuare nu doar elevi de 10. Jurnalistii TVR INFO au gasit si profii de 10.

- Cu rucsacul in spate, imbracata de drumeție, nu te gandești ca merge la școala. Dar este profesoara de istorie a elevilor din doua școli din sate din județul Giurgiu. Nu are mașina așa ca face naveta cu microbuzul din București la Isvoarele in fiecare zi de școala, din 2018.

- 4 din 10 elevi din Romania nu ințeleg ce citesc, potrivit celor mai recente studii. Asta inseamna ca sunt analfabeți funcțional. La aceasta stare au contribuit mulți factori. O fundație lupta de 8 ani sa schimbe situația.

- La TVR 1 si TVR Info marcam inceputul anului scolar cu lansarea unei campanii inedite despre educatorii, invatatorii si profesorii cu vocatie, pe care i-am gasit de-a lungul si de-a latul tarii. In orase mari si localitati mici.

