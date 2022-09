Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a inscris duminica, 18 septembrie, in derby-ul Lyon - PSG (0-1) și a consolidat primul loc in Ligue 1 pentru gruparea lui Galtier. Prin acest gol, starul argentinian l-a depașit marele rival, Cristiano Ronaldo, la numarul de goluri marcate din acțiune. Dupa golul marcat impotriva celor…

- Invatatorii si profesorii cu vocatie construiesc Romania viitorului. Chiar daca sistemul de invatamant este intr-o permanenta reforma si problemele se rostogolesc an de an, jurnalistii TVR au gasit profii de 10. Cei care invata Romania - o noua campanie a Stirilor TVR.

- In acest moment, Romania este singurul stat membru al Uniunii Europene, in care, conform statisticilor, elevii invața in medie o ora de Istorie pe saptamana, atat la gimnaziu și liceu. De partea cealalta, in celelalte state membre ale blocului comunitar și nu numai, sunt prevazute intre doua-trei și…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca sistemul de medicina de urgenta coordonat de DSU nu este ”o chestie creata de o persoana care a avut un vis”, ci un sistem pe care tari civilizate de pe mai multe continente il aplica de multi ani. ”De ce apar dispute acuma?…

- La inceputul lunii martie, BMW a inceput testele de iarna cu iX5 Hydrogen. Constructorul german a incorporat doua rezervoare de hidrogen, pila de combustie și motorul electric in platforma existenta a SUV-ului. Sistemul dezvolta in total 374 CP, iar plinul de hidrogen se face in 3 - 4 minute. Acum,…

- Mai bine de 21.000 de asistenti medicali romani lucreaza in sistemele sanitare din strainatate, dintre care cei mai multi au ales Marea Britanie, Italia sau Germania pentru a-si practica meseria, arata datele transmise de organizatia OECD, la solicitarea ZF. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un „Big Brother” de proporții se pregatește pentru Bistrița. In oraș și in școli vor fi montate camere video inteligente. Acestea vor depista inclusiv comportamentul inadecvat sau consumul de droguri și vor „anunța” autoritațile. In planul de „administrare al orașului”, prezentat in campania electorala,…