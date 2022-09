Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul a fost cautat de ieri, de la ora 10:00, de scafandrii ISU, in Dunare, in zona localitații Prundu, din județul Giurgiu.Acesta a fost gasit la 6 kilometri distanța de locul in care incepusera cautarile.Barbatul se afla la o partida pe de pescuit impreuna cu prietenii sai și a cazut in apele…

- 4 din 10 elevi din Romania nu ințeleg ce citesc, potrivit celor mai recente studii. Asta inseamna ca sunt analfabeți funcțional. La aceasta stare au contribuit mulți factori. O fundație lupta de 8 ani sa schimbe situația.

- La TVR 1 si TVR Info marcam inceputul anului scolar cu lansarea unei campanii inedite despre educatorii, invatatorii si profesorii cu vocatie, pe care i-am gasit de-a lungul si de-a latul tarii. In orase mari si localitati mici.

- De la poalele munților, la malul marii. Mai mulți copii din comuna argeșeana Nucșoara au fost la mare cu ajutorul Asociației „Casa Buna” din București, fondata de cunoscutul activist și jurnalist Valeriu Nicolae. „Copiii n-au mai vazut niciodata marea, s-au bucurat foarte tare”, a spus Valeriu Nicolae,…

- Salvati Copiii atrage atentia asupra disparitatii mari intre judete in ceea ce priveste rezultatele la examenele nationale, potrivit unui comunicat al acestei organizatii transmis. Elevii din mediul rural au de trei ori mai putine medii de trecere la examenele nationale fata de cei din urban. Peste…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca a fost publicat ordinul privind modalitatea de distribuire a pastilelor de iodura de potasiu in Monitorul Oficial. „In termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a ordinului, direcțiile de sanatate publica județene și a municipiului București transfera comprimatele…