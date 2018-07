Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 373 de locuinte din 10 localitati ale judetului Brasov, dintre care 170 din localitatea Tarlungeni, au fost afectate de inundatiile din perioada 29 iunie - 5 iulie, lista acestora fiind aprobata marti, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in urma evaluarilor facute…

- Zece judete au fost afectate de ploile abundente si vremea rea din ultimele 24 de ore, pompierii intervenind pentru inlaturarea unor arbori cazuti peste masini, dar si pentru evacuarea apei din gospodarii, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Inundatiile au produs pagube in 4 localitati din Bistrita-Nasaud, inclusiv in municipiul resedinta. Astfel, ploile abundente cazute in ultimele 24 de ore au produs pagube materiale, fiind afectate zeci de gospodarii si terenuri arabile, potrivit unui bilant transmis duminica, 1 iulie, de Comitetul Judetean…

- Bistrita, 1 iul /Agerpres/ - Ploile abundente cazute in ultimele 24 de ore au produs pagube in patru localitati din judetul Bistrita-Nasaud, inclusiv in municipiul resedinta, fiind afectate zeci de gospodarii si terenuri arabile, potrivit unui bilant transmis duminica de Comitetul Judetean pentru…

- Douazeci si doua de localitati din 14 judete, dar si municipiul Bucuresti, au fost afectate, in ultimele 24 de ore, de ploile torentiale, inregistrandu-se drumuri, locuinte si gospodarii inundate, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, informeaza news.ro.…

- Capitala si 44 de localitati din 16 judete au fost afectate de furtuni in ultimele 24 de ore, 44 de locuinte fiind inundate, iar circulatia fiind perturbata pe 8 tronsoane de drum, a anuntat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

- Saizeci de localitati din treisprezece judete au fost afectate de ploile torentiale si de furtunile din ultimele 24 de ore, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), precizand ca au fost inundate aproape 60 de locuinte, iar 82 de copaci s-au prabusit, 29 de masini fiind...

- Peste 3.300 de pompieri cu peste 2.200 de mijloace tehnice au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 60 de localitati din 13 judete pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului General pentru Situatii…