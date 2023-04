Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA a emis marti o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din Timis valabila pana miercuri, la ora 14.00. Alte 6 judete, printre care si Clujul, intra sub incidenta unui cod galben valabil pana miercuri la ora 18.00. Institutul…

- Trei primari din județul Mureș, respectiv Gabriel Mureșan (Apold), Alexandru Bexa (Lunca Bradului) și Victor Prodan (Ungheni), au fost convocați la Echipa Naționala a Primarilor din Romania care a invins cu scorul de 4-2 naționala similara a Croației, intr-un meci disputat miercuri, 19 aprilie, in comuna…

- Continutul de apa din sol in cultura graului de toamna se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute pe suprafete agricole extinse din Dobrogea, local in nordul, nord estul si estul Munteniei, in sudul, estul, sud estul si izolat centrul Moldovei, precum si in nord vestul Banatului, arata prognoza…

- Romania se afla sub o avertizare meteorologica de vreme deosebit de rece, care se manifesta predominant cu ninsori și intensificari ale vantului, in perioada 4 – 8 aprilie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astazi, 5 aprilie, este in vigoare inclusiv un cod portocaliu de ninsori abundente,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, un Cod portocaliu de vant și viscol pentru mai multe județe, inclusiv pentru Dambovița. Totodata, meteorologii au actualizat codul galben de instabilitate atmosferica valabil pentru acest week-end. Avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul…

- CARAȘ-SEVERIN – Perchezițiile prezentate de autoritați zilele trecute au avut ca rezultate o serie de arestari in mai multe județe, dar și identificarea unui numar impresionant de dosare, fiind ridicare arme, droguri și sume importante de bani! DIICOT prezenta rezultatele celor 85 de percheziții pentru…

- Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, in cele 3 cauze penale avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti. Fii…

- In data de 27 februarie 2023, intre orele 06:50 – 16:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o Avertizare hidrologica de Cod roșu – creșteri importante de debite și niveluri cu depașiri ale cotelor de pericol, pe raul Bega – S.H. Faget – S.H. Balinț. La nivelul ISU…