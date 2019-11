Inundaţii pe Coasta de Azur: două persoane sunt date dispărute şi sute de locuinţe sunt inundate In doua departamente franceze care sunt vizate de un cod rosu de inundatii emis de Meteo-France, Alpes-Maritimes si Var, cei 1.600 de pompieri mobilizati in teritoriu au primit cateva mii de apeluri telefonice si au realizat incepand de vineri sute de interventii.



O femeie de 39 de ani a fost ranita grav dupa ce a fost luata de valurile Marii Mediterane, au anuntat pompierii din Monaco. Un barbat de 78 de ani a fost spitalizat in stare de hipotermie, insa fara rani grave, dupa ce a ramas blocat sub trunchiurile unor copaci smulsi din radacini de un val de noroi, informeaza Agerpres.



Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au disparut, alte doua au fost ranite si sute de locuinte au fost inundate pe Coasta de Azur, o regiune din sudul Frantei, in urma unor precipitatii abundente care au provocat viituri, informeaza AFP. Cele doua persoane disparute sunt un barbat de 77 de ani si un localnic…

- Rusia este acuzata de incalcarea dreptului international. Organizatia Human Rights Watch a atras atentia asupra faptului ca barbatii din Crimeea sunt obligati sa faca serviciul militar, iar cei care refuza sunt cercetati penal, iar de la anexarea peninsulei din 2014, aceasta

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat la frontiera cu Bulgaria o femeie, cetatean rus, care transporta cu un autoturism un conational cautat de autoritatile din Rusia.Pe numele cetateanului rus, cautat de autoritati, instanta a admis, in cursul zilei de azi, propunerea de arestare…

- Cu toate ca uraganul Humberto se indeparteaza de aceste teritorii, Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA, cu sediul la Miami, a prognozat o perioada prelungita de vanturi periculoase pana joi, avertizand ca valuri violente ar putea provoca inundarea zonelor de coasta in timpul noptii.…

- In august, autoritatile municipale au acoperit cu o prelata statuia generalului sovietic Ivan Stepanovici Konev, in al saselea arondisment al capitalei cehe, provocand o reactie puternica la Moscova.Ministrul rus al Culturii Vladimir Medinski l-a catalogat atunci pe Andrej Kolar, primarul…

- Autoritațile din Romania vorbesc, pentru prima oara, despre pericolul ca importurile de gaze sa fie periclitate de lipsa unor acorduri incheiate intre Rusia si Ucraina. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document postat pe site-ul propriu, ca exista…

- Adresandu-se ambasadorilor Frantei prezenti la Paris la reuniunea lor anuala, seful statului francez, care deja s-a declarat favorabil unei normalizari a relatiilor cu Moscova, tensionate in urma anexarii peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, a adaugat: 'Trebuie explorate in mod strategic caile unei…

- Achizitiile semnificative de aur ale bancile centrale vor continua in urmatorii ani, potrivit analistilor de la Australia & New Zealand Banking Group Ltd., care se asteapta la noi achizitii masiv din partea mai multor state precum China. "În climatul actual, în care incertitudinea în…