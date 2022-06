Inundatii la Valu lui Traian, judetul Constanta. Localitatea, vizata de un cod portocaliu de averse torentiale (GALERIE FOTO+VIDEO)

Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi un cod portocaliu de vreme rea pentru mai multe localitati din judetul Constanta, printre care si Valu lui Traian. Potrivit ANM, in intervalul ora 13:20 pana la ora 14:30 in judetul Constanta: Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogalniceanu, Valu lui Traian, Lumina, Castelu, Poarta Alba, Cuza Voda, Tortoman s au semnalat averse torentiale din care se vor acumula peste 35 l mp, frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina.Locuitorii din zonele viz ...