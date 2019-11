Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit in urma ploilor abundente care s-au abatut asupra provinciei Sud-Kivu, din Republica Democrata Congo (RD Congo) tara care se confrunta cu cele mai grave inundatii din ultimii 25 de ani, relateaza AFP, citata de AGERPRES. "Au fost raportati patru morti si o persoana…

- Ploile torențiale au provocat inundații catastrofale in centrul și sudul Europei. Cel puțin 4 oameni au murit in Franța și Italia in urma alunecarilor de teren și a raurilor care au ieșit din matca.

- Cel puțin 40 de protestatari au fost uciși ineri în Irak dupa ce forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și au deschis focul pentru a încerca sa opreasca manifestațiile împotriva corupției și a greutaților economice, anunta mai multe surse de securitate, potrivit Mediafax…

- Un baiat in varsta de doi ani si un barbat de 53 de ani au murit inecati in provincia Nghe An, a declarat Comitetul Central pentru Prevenirea si Controlul Catastrofelor Naturale. A treia victima este un barbat de 32 de ani, care a fost lovit miercuri de fulger. Cinci elevi de gimnaziu au fost,…

- Cel puțin 35 de civili au murit, iar alți 13 au fost raniți in timpul unui atac desfașurat de forțele Guvernului afgan in provincia Helmand din sudul Afganistanului, au informat luni doi oficiali, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Scenariu cutremurator! ‘Pentru asta a fost executat…

- Accidentul de autobuz, provocat duminica de revarsarea unui rau in urma inundatiilor care au afectat provincia Errachidia din sud-estul Marocului, s-a soldat cu cel putin 17 morti si 29 de raniti, potrivit ultimului bilant publicat luni de autoritatile locale, relateaza AFP. Corpurile a sase pasageri…

- O explozie la o fabrica de artificii din India a ucis, miercuri, cel puțin 16 oameni, a anuntat politia, citata de Reuters. In plus, alți 30 ar fi sub daramaturi, fara șansa de supraviețuire.Incidentul a avut loc cu cateva saptamani inainte de festivalul Hindu, care este marcat de impresionante…

- Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza…