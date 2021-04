Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 80 de persoane au murit in urma inundaților grave si a alunecarilor de teren care au afectat estul Indoneziei și Timorul de Est. Echipele de interventie cauta inca supravietuitori. Oficialii se tem ca bilantul deceselor va fi mai mare.

- Peste 75 de persoane si-au pierdut viata si alte zeci sunt inca date disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren produse in Indonezia si Timorul de Est, au informat luni oficiali locali, potrivit AFP. Inundatiile si viiturile provocate de ploile torentiale au facut ravagii in zonele situate…

- Cel putin 50 de oameni au murit in urma inundatiilor de duminica, ce au cauzat si alunecari de teren din Indonezia si Timorul de Est, scrie BBC. Mii de case au fost avariate de revarsarea barajelor. Arealul afectat se intinde de la insula Flores din estul Indoneziei pana in republica Timorul…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si peste 160 sunt date disparute in nordul Indiei dupa prabusirea unui fragment dintr-un ghetar, urmata de o avalansa si viituri care au avariat amenajari hidroelectrice si poduri, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Incidentul s-a petrecut duminica…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si 10 au fost ranit, joi, in urma unei scurgeri de azot lichid la o fabrica agro-alimentara la nord-est de orasul american Atlanta, a anuntat politia locala, relateaza AFP. Primele informatii indica ''cinci decese confirmate la fata locului'', cauza…

- Ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in Albania si Kosovo au provocat luni inundatii care au distrus drumuri si case, au blocat accesul catre sate si au acoperit de ape terenuri arabile, relateaza AFP potrivit Agerpres. In cartierele de la periferia capitalei kosovare Pristina, masinile…

- Congresul SUA s-a intrunit, miercuri noaptea (joi dimineata, dupa ora omaniei) pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidentiale. Membrii legislativului american au revenit la Capitoliu dupa ce securitatea a fost restabilita in cladire. Mii de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump,…

- Cel puțin 4 morți au rezultat în urma incidentelor din capitala SUA de miercuri seara: doua femei și doi barbați, a anunțat într-o conferința de presa primarul Washingtonului, anunța BBC. Femeia care a fost împușcata facea parte dintr-un grup de mai mulți indivizi care au forțat intrarea…