Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale și vijeliile au produs inundații in mai multe zone ale județului. Pompierii militari acționeaza cu motopompe pentru evacuarea apelor din gospodarii. Au fost patru apeluri pe 112 din zona Stulpicani, unul din zona Vama (Salatruc), unul din zona Campulung Moldovenesc (Valea Seaca) si…

- Pompierii militari intervin pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii aflate in zona munte a judetului Suceava, in urma ploilor abundente cazute in ultimele ore, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- FOTO| INUNDAȚIILE de pe Valea Vințului: Pompierii intervin pentru evacuarea apei in doua localitați FOTO| INUNDAȚIILE de pe Valea Vințului: Pompierii intervin pentru evacuarea apei in doua localitați Odata cu manifestarea precipitațiilor abundente și instituirea codului portocaliu meteo in județul Alba,…

- Chiliile si paraclisul din cadrul manastirii din Podu Cosnei au fost grav afectate de un incendiu, duminica, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca la sosirea echipelor de interventie flacarile se manifestau…

- Chiliile si paraclisul din cadrul manastirii din Podu Cosnei au fost grav afectate de un incendiu, duminica, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. La sosirea echipelor de interventie flacarile se manifestau la biserica veche si la…

- Chiliile si paraclisul din cadrul manastirii din Podu Cosnei au fost grav afectate de un incendiu, duminica, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca la sosirea echipelor de interventie flacarile se manifestau…

- Un incendiu devastator a izbucnit, chiar in Duminica de Florii, la Biserica de lemn din complexul Turisci Borșa, județul Maramures. Biserica de Lemn din Borșa a fost cuprinsa de flacari. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. „In acest moment se intervine cu patru echipaje de…

- Apelurile la numarul unic de urgențe 112, de la ora 00.00, din 6 aprilie a.c., pana la ora 18.00, cat județul Suceava a fost sub cod roșu de ninsoare și viscol, au fost de aproximativ 250. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina" Suceava, maiorul ...