Daragoi Vladimir Vladimirovici, m-am gandit sa-ti scriu, desi stiu ca sunt slabe nadejdi sa te schimbi pe ici-colea, sa te indrepti cat de cat in urma acestei scrisori, care-ti spune adevarul in fata. Politica de rapt si siluire ruseasca nu are sfarsit, este, cum spuneti voi, sirokaia, cat Rusia - nesfarsita, nu mai poti intoarce mortul de la groapa, cum zice romanul. De la Ivan cel Groaznic, trecand prin atatia alti tari care de care mai cumplit, ajungand la Stalin si Hrusciov si acum tu, Vladimir Vladimirovici, toti ati dus de-a lungul vremurilor o politica, daca asta se poate chema politica,…