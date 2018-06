Intalnirea s-a desfasurat in localitatea de granita dintre cele doua Corei, Panmunjom, din zona demilitarizata care desparte Nordul de Sudul tarii.

Discutiile pe aceste teme au inceput vineri, in cadrul Ministerului Unificarii sub auspiciile autoritatilor Cho Myung-Gyon si Ri Son-Gwon, presedintele comitetului Nordului pentru pace si reunificarea tarii, informeaza Reuters.

Convorbirile pe teme militare intre cei doi vechi rivali vor avea loc in data de 14 Iunie, in Nordul Panmujonului, urmand ca intr-o alta intrevedere sa se discute despre sport, in data de 18 Iunie, au declarat…