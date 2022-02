Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Culturala „Cezara Codruta Marica”, Editura „Cezara” și Centrul de Studii Literare „Grigore Vieru” din Targu-Mures organizeaza a XVIII-a editie a Concursului Național de Creație Artistica dedicat zilei de 8 Martie, AMANDOI, IN ABURUL PAINII. Concursul are trei secțiuni, cuprinzand creația artistica…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 7 februarie, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 4,50 , 5 si 5,35 , cele mai mari de la lansarea programului. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.Comunicatul de presa pus la…

- Proprietarii de mașini vechi ar putea primi bani, fara sa fie obligați sa ia altele noi: Ce sume sunt propuse Proprietarii de mașini vechi ar putea primi bani, fara sa fie obligați sa ia altele noi: Ce sume sunt propuse Romanii care au in proprietate autoturisme mai vechi de 15 ani ar putea primi bani…

- Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” si Centrul European de Studii Covasna-Harghita din Sfantu Gheorghe au derulat in acest an mai multe proiecte si actiuni de pastrare si promovare a identitatii culturale si spirituale romanesti, cu sprijinul financiar al Secretariatului General…

- Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Romane „Ion I. C. Bratianu” (ISPRI) și CCSLARICS (Centrul de Cercetari Sociologice LARICS), sub egida Secretariatului de Stat pentru Culte, au lansat joi a doua ediție a Barometrului Vieții Religioase. Datele pentru realizarea Barometrului…

- Majoritatea romanilor considera ca vaccinarea si credinta nu au nicio legatura, iar Biserica nu ar trebui sa se implice in campania de imunizare, dupa cum arata „Barometrului Vietii Religioase" - editia decembrie 2021, lansat de Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane…

- Ionut Firanta este un copil de numai 14 ani care a crescut fara mama, deja triplu campion la lupte greco-romane de la CSS Steaua, care i-a oferit cazare, masa si scoala, pentru ca acasa avea o situatie foarte grea, avand zile in care nu avea ce sa manance. Din 2018, nu a pierdut decat o singura lupta…

- "Oamenii și-au dat seama ca ceea ce impune, ca rang, funcția de președinte, nu se regasește in ceea ce face Klaus Iohannis. Romanul este isteț, are niște instincte, pe care poate ca uneori le folosește in mod greșit, dar are abilitatea de a ghici ce fel de om este cel care li se adreseaza. Astfel, ei…