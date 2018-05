Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Republicii Estonia in Romania, Ants Frosch, cei doi oficiali precizand ca relatiile bilaterale dintre cele doua tari "sunt foarte bune si in continua extindere, pe baza unui dialog constant", se arata intr-un comunicat al MAE, transmis AGERPRES.



Conform MAE, in cadrul intalnirii a fost trecut in revista calendarul de intrevederi la nivel inalt din ultimii ani si discutat programul de actiuni prevazute a se desfasura in 2018.



"In acest…