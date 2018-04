Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut miercuri o intrevedere cu Ahmed Maatig, vicepresedintele Consiliului Prezidential, viceprim-ministrul Guvernului de Acord National al Statului Libia, in cadrul vizitei oficiale pe care seful diplomatiei romane o efectueaza in Libia. Potrivit MAE, in cursul convorbirilor, ministrul Teodor Melescanu a evocat raporturile traditionale dintre cele doua tari si a subliniat importanta relansarii dialogului politic pentru revitalizarea colaborarii bilaterale in ansamblu. A reiterat, de asemenea, pozitia tarii noastre de sprijinire a suveranitatii,…