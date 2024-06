Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, a susținut duminica seara, 9 iunie, ca rezultatele exit-poll-urilor care spun ca la Sectorul 1 Clotilde Armand este la egalitate cu George Tuța (41%) nu sunt reale.„Romanii s-au mobilizat si suntem optimisti si ne vom apara votul in aceasta seara, veti vedea ca realitatea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care a caștigat un nou mandat de patru ani potrivit datelor EXIT-POLL de duminica, 9 iunie, ora 20.30, a declarat ca probabil a facut greseli in ultimii ani, dar niciodata nu si-a „batut joc de mandat”.„Niciodata alegerile nu sunt castigate de catre politicieni,…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, 9 iunie, ca scorul categoric cu care Nicușor Dan a invins-o pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei, potrivit datelor EXIT POLL, reprezinta „o lectie de democratie” pe care social-democrații o respecta.„In aceasta seara democratia…

- Nicușor Dan ramane primarul Capitalei, potrivit rezultatelor exit poll la Primaria București, anunțate duminica, 9 iunie, de CURS - Avangarde, valabile pentru ora 20.30. UPDTE ora 22.15: "Alegerile sunt caștigate de comunitați. Azi am avut in București o uriașa comunitate", a spus Nicușor Dan, in discursul…

- Nicușor Dan, primarul general in exercițiu, a caștigat alegerile pentru Primaria Generala a Municipiului București, arata rezultatele exit-poll. Rezultatele exit-poll arata urmatoarea erarhie in cursa pentru Capitala: Nicușor Dan (independent susținut de Dreapta Unita și REPER) – 45% Gabriela Firea…

- Majoritatea urnelor s-au inchis la ora 22.00. Programul se poate prelungi pana la ora 23:59, daca presedintele sectiei de votare observa ca in interiorul sectiei de votare sau in imediata apropiere a sectiei de votare mai sunt oameni la rand care nu au reușit sa voteze. Dupa ora 00.00, sistemul electronic…

- Cristian Popescu Piedone a declarat la Romania TV ca el și Sebastian Burduja sunt singurii candidați la Primaria Capitalei care au programe. Cu acest prilej, el i-a criticat pe Nicușor Dan și Gabriela Firea. Candidatul PUSL la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat la Romania TV ca…

- Ne aflam in plina isterie a sondajelor. Daca e sa judecam dupa rezultatele contradictorii ale acestora, bucureștenii sunt total inconsecvenți. Iși schimba, adica, preferințele de pe o zi pe urmatoarea. Deși nimic din activitatea electorala a candidaților nu determina aceasta nestatornicie. Lupta pentru…